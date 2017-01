ATV-Verkauf steht unmittelbar bevor

Im September vergangenen Jahres hatte Herbert G. Kloiber den Verkauf des österreichischen TV-Senders ATV bis spätestens Ende 2017 angekündigt - nun soll es schon in den nächsten Tagen so weit sein. "Der Verkauf ist im Zielkorridor. Es gibt nur noch kleine Hürden zu überwinden. In den nächsten Tagen wird unterschrieben", wird Kloiber im "Handelsblatt" zitiert. Als Käufer wird die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe genannt, die nach "Handelsblatt"-Angaben der einzige verbliebene Kaufinteressent sei. Das Übernahmevorhaben sei von der Bundeswettbewerbsbehörde BWB intensiv geprüft worden; auch habe es Verhandlungen gegeben, unter welchen Auflagen der Deal genehmigt werden könne, heißt es im "Handelsblatt". Ein Ergebnis ist jedoch nicht bekannt. Wie die österreichische Tageszeitung "Der Standard" berichtet, käme die ProSiebenSat.1Puls 4- Gruppe mit ATV und ATV2 deutlich über den kartellrechtlichen Anteil von 30 Prozent am Werbemarkt.Im September vergangenen Jahres hatte Kloiber sein ATV-Engagement als seinen "größten Fehler" bezeichnet ( wir berichteten ); die Verluste lägen bislang in zweistelliger Millionenhöhe.

