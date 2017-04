ATV-Verkauf abgeschlossen

Der Verkauf der österreichischen Sendergruppe ATV an ProSiebenSat.1 Puls 4 ist abgeschlossen. Das haben ProSiebenSat.1 Puls vier und der Verkäufer, die Tele München Gruppe , heute bekannt gegeben. Nach Abschluss des Kaufvertrags im Februar hatten nun noch "alle relevanten österreichischen Behörden", so die TMG-Mitteilung, wie die Bundeswettbewerbsbehörde, das Bundeskartellamt und die Medienbehörde dem Vorhaben zugestimmt. Herbert Kloiber , geschäftsführender Gesellschafter der Tele München Gruppe: "Wir haben uns schlussendlich dazu entschlossen, die Sendergruppe ATV zu veräußern, da ATV in dem schwierigen medienpolitischen Umfeld in Österreich nicht nachhaltig zum Erfolg geführt werden konnte. Ich möchte mich insbesondere bei Martin Gastinger, dem bisherigen Geschäftsführer der ATV-Sendergruppe, und allen ATV-Mitarbeitern für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Wir bedauern zudem, dass der Rückzug nach 19 Jahren Engagement und Investitionen in den österreichischen Medienstandort notwendig wurde." Über einen langjährigen Programmzulieferervertrag wird die Tele München Gruppe weiterhin "mit ATV verbunden bleiben", so die Pressemitteilung.ProSiebenSat.1 Puls 4 sicherte zu, dass ATV als "Vollprogrammsender mit klarer Positionierung" erhalten bleibe und gleichzeitig durch die Integration in die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe von den Synergien innerhalb der Senderfamilie profitieren werde. Thomas Gruber, bisher Programmdirektor in der Geschäftsleitung von ProSiebenSat.1 Puls 4 und künftiger ATV-Programmgeschäftsführer: "Durch die Integration in die ProSiebenSat.1 Puls 4-Sendergruppe und die notwendige Umsetzung der geplanten Sanierung sichern wir die Position von ATV im österreichischen TV-Markt nachhaltig und ermöglichen dem Sender neue Wachstumschancen. ATV ergänzt das ProSiebenSat.1 PULS 4-Portfolio sehr gut und kann mit den weiteren Sendern der Gruppe wirkungsvoll vermarktet werden. Durch eine sinnvolle Komplementär-Programmierung zwischen Puls 4 und ATV schaffen wir mehr österreichisch geprägte Prime-Time-Angebote für die Zuschauer und eine klarere Positionierung von ATV."Die Geschäftsführung von ATV übernimmt ProSiebenSat.1 Puls 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker

