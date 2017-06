Ascot Elite begleitet "Ailo - Das kleine Rentier"

Im August beginnt Guillaume Maidatchevsky mit den Dreharbeiten zu seiner Naturdoku "Ailo - Das kleine Rentier", die insgesamt ein Jahr andauern werden. So soll eine Schilderung der Reise eines neugeborenen Rentiers zu den Weiden an den Fjorden Lapplands und zurück durch die gefrorene Taiga über Hunderte von Kilometern entstehen. Produziert wird "Ailo - Das kleine Rentier" von Laurent Baudens Gael Nouaille und Laurent Flauhault von Borsalino Productions in Zusammenarbeit mit der norwegischen Natur- und Umweltagentur und dem WWF. Internationaler Kinostart soll an Weihnachten 2018 sein. In Deutschland und Österreich bringt Ascot Elite "Ailo - Das kleine Rentier" in die Kinos.Co-CEO Stephan Giger : "Ich kenne Gael schon seit fast 20 Jahren und freue mich extrem, bei dieser wunderbaren und einzigartigen Produktion von Beginn an mit dabei zu sein und in den nächsten 18 Monaten den Moment vorzubereiten, ab dem 'Ailo - Das kleine Rentier' die Kinobesucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz verzaubern wird. Neben den fantastischen Landschaften besticht die Geschichte durch die klare Zeichnung der verschiedenen Charaktere. Ailo trifft auf seiner langen Reise auf viele Freunde (wie z.B. ein Eichhörnchen oder ein grosser Elch) wie auch Feinde (Vom Steinadler über einen Polarfuchs bis zum Bären) und wir werden die Erzählstimme(n) hochkarätig mit bekannten Schauspielern besetzen."

Quelle: Blickpunkt:Film

