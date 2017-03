Arthouse-Pionier Franz Stadler verstorben

Die Arthouse-Branche trauert um einen ihrer Pioniere: Franz Stadler ist gestern verstorben. Der 1940 geborene Franz Stadler leitete 39 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie die 1971 aus der Taufe gehobene Berliner Arthouse-Institution Filmkunst 66 . Das Kino erwarb seinen legendären Ruf durch das Engagement für das Genrekino und neue Filmentdeckungen. 2010 übergab er das Kino an Regina Ziegler , nachdem das Filmkunst 66 im Jahr zuvor vom damaligen Kulturstaatsminister Bernd Neumann bei der Verleihung der BKM-Kinoprogrammpreise die Spitzenprämie für das herausragende Filmprogramm erhalten hatte. 2011 wurden Franz und Rosemarie Stadler von Dieter Kosslick mit der Berlinale-Kamera geehrt. Schon zwei Jahre zuvor hatte Franz Stadler das Bundesverdienstkreuz erhalten.Stadler, der nach der Übergabe des Filmkunst 66 von Berlin nach Neu-Langenberg gezogen war, blieb seiner Passion indes in anderer Rolle treu und veröffentlichte mehrere Bücher, die sich mit dem Kino befassten. Das erste und gleichzeitig bekannteste Werk war "Immer wenn das Licht ausgeht...", in dem Stadler "66 Berliner Kinogeschichten" erzählte. Seine große Nähe zu den Kreativen kam in diesem 2012 veröffentlichten Buch auch dadurch zum Ausdruck, dass Tom Tykwer ein Vorwort beisteuerte. Darin schrieb er "In Berlin gehörte Franz Stadlers ,Filmkunst 66' zu den tragenden Säulen einer filmischen Subkultur, die sich, ähnlich wie ein Spezialitätenlokal ein Publikum heran ,erzogen' hat, das sich stets betreut, verwöhnt, aber auch herausgefordert fühlt von den eigensinnigen Kreationen des Chefs." 2015 wurde "Die Kunst der Filmkomödie" veröffentlicht, in der Stadler gemeinsam mit Manfred Hobsch (zitty) der Frage nachging, was eine gute Komödie ausmacht.Auch im Verband engagierte sich Stadler, so zählte er neben Gerd Settje aus Bremen, Gunter Rometsch und Michael Weinert aus Berlin, Stefan Paul aus Tübingen, Heiner Pier aus Münster sowie Hanns-Peter Hüster von den Essener Filmkunsttheatern zu den ersten Mitgliedern der 1972 aus der Taufe gehobenen Arbeitsgemeinschaft Kino, die 2003 mit der Gilde deutscher Filmkunsttheater zur heutigen AG Kino-Gilde fusionierte. Zu Stadlers zahlreichen Positionen zählten unter anderem auch zeitweise Tätigkeiten als Kommissionsmitglied der Filmbewertungsstelle , als Mitglied der FFA -Vergabekommission sowie in der Jury für die BKM-Kinoprogrammpreise.

Quelle: Blickpunkt:Film

