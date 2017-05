Arslan erzählt von Tausend und einem Leben

Der deutsch-türkische Filmemacher Yilmaz Arslan , der für "Fratricide - Brudermord" mit dem Silbernen Leoparden prämiert wurde, dreht "Raqs" /"The Tales of a Thousand and One Lives" in Luxemburg und später in Deutschland. Die Koproduktion der luxemburgischen und belgischen Tarantula, die bereits bei "Brudermord" an Bord war, und Arslans eigener, 2016 in Mannheim gegründeten Maxma erzählt von dem Jungen Oktay, der bei seiner Großmutter in der Türkei aufgewachsen in den 1980er Jahren nach Deutschland kommt, sich in eine neue Kultur einleben, mit der Bluterkrankheit und später Aids zurechtkommen muss. Erzählt wird seine Lebens- und Liebesgeschichte mit märchenhaften Anstrich.Der junge Kagan Sommer, der bereits in " Almanya " aufgetreten ist, spielt die Hauptrolle und steht zusammen mit Katharina Thalbach Taies Farzan und Larisa Faber vor der Kamera von Jako Raybaut Donato Rotunno produziert mit Arslan mit Unterstützung des Filmfonds Luxembourg, MFG Baden-Württemberg und FFA

Quelle: Blickpunkt:Film

