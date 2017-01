Arri wird 100

Im September 1917 haben August Arnold und Robert Richter in einem kleinen ehemaligen Schumacherladen in der Münchner Türkenstraße den heutigen Filmproduktionsdienstleister Arri gegründet. Das Unternehmen, das in seiner 100-jährigen Geschichte 19 Technik-Oscars von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erhalten hat, hat seinen Firmensitz noch heute im Herzen Schwabings. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 1.300 Mitarbeiter.Noch heute legt Arri nach eigenen Aussagen großen Wert auf jugendliche Begeisterung und leidenschaftlichen Einsatz; daran hat sich in den vergangenen 100 Jahren nichts geändert, wie Jörg Pohlman , einer der beiden Vorstände der Arri AG, betont: "Ich finde es immer noch erstaunlich, dass dieses Unternehmen von zwei Teenagern gegründet wurde. Sie waren so jung, dass ihre Eltern die Gründungsurkunden unterzeichnen mussten. In erster Linie waren sie Filmliebhaber, angetrieben von einer Begeisterung für visuelles Storytelling und Technik. Wenn man sich heute bei Arri umsieht, spürt man denselben Enthusiasmus und dieselbe Leidenschaft - das definiert, wer wir sind und was wir tun."Pohlmanns Vorstandskollege Franz Kraus ergänzt: "Wir haben uns Herausforderungen immer gestellt. In schwierigen Zeiten haben wir unsere Anstrengungen sogar verdoppelt und noch stärker in Forschung und Entwicklung investiert. Dass wir so vielfältige Produkte und Dienstleistungen anbieten und alle Bereiche der Filmindustrie abdecken, gestattet uns eine einzigartige Sicht auf die Branche und erlaubt allen unseren Abteilungen, vom Fachwissen der anderen zu profitieren. Zum Beispiel half uns unsere Arbeit in der digitalen Postproduktion beim erfolgreichen Übergang von Film- zu Digitalkameras."Im Rahmen des Jubiläumsjahres finden laut Arri zahlreichen Feiern statt. Eine der größten Feiern wird es im Umfeld der International-Broadcast-Messe IBC geben, die von 15. bis 19. September in Amsterdam stattfindet.

