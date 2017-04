Arno Ortmair verlässt Vorstand des VDFP

Wenn der Verband Deutscher Filmproduzenten am 8. Mai seinen neuen Vorstand wählt, wird dessen aktueller Vorsitzender nicht erneut antreten. Wie Arno Ortmair gegenüber Blickpunkt:Film erklärte, will er sich aus der Vorstandsarbeit zurückziehen und sich "mit großer Freude und Kraft" wieder auf seine produzentischen Aufgaben und Projekte konzentrieren."Es war eine Ehre, dem Verband Deutscher Filmproduzenten so viele Jahre vorstehen zu dürfen und das Vertrauen der Mitglieder und Branchenkollegen gehabt zu haben. Gleichwohl: Ganz werde ich mich nicht von der Medienpolitik verabschieden. Dazu gibt es für mich zu viele interessante und spannenden Themen und liebgewordene und geschätzte Kollegen und Branchenvertreter, mit denen sich etwas bewegen lässt", so Ortmair.

Quelle: Blickpunkt:Film

