ARD weist Spekulationen über "Musikantenstadl"-Comeback zurück

ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber

Zusammen mit Francine Jordi präsentiert Jörg Pilawa am 31. Dezember seinen ersten "Silvesterstadl", ein Comeback des "Musikantenstadl" mit den beiden als Moderatorenduo wird es allerdings nicht geben. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" wies ARD -Unterhaltungschef Thomas Schreiber jetzt zurück.Das Blatt hatte berichtet, 2018 solle der "Musikantenstadl" unter diesem Namen ein Comeback feiern. Dabei solle zu dem ursprünglichen Konzept zurückgekehrt werden; Auftritte jüngerer Künstler sollen reduziert werden.Ende Juni 2015 hatte Andy Borg den letzten "Musikantenstadl" moderiert. Die Nachfolgesendung "Stadlshow" mit Jordi und Alexander Mazza wurde Anfang 2016 nach zwei Sendungen im September und an Silvester 2015 eingestellt ( wir berichteten ).

Quelle: Blickpunkt:Film

