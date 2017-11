ARD verlängert Serienhit als Web-Spin-off

Die ARD geht mit ihrem derzeit größten Serienerfolg, dem Dauerbrenner "In aller Freundschaft" , ins Internet. Am 12. und 19. Dezember präsentiert der Senderverbund jeweils fünf Folgen des Web-Spin-offs "In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik". Die Folgen, die sich um das Privatleben der Klinik-Crew drehen, werden auf den Senderwebsites des Ersten ( www.DasErste.de/IaF ) und des MDR www.mdr.de/In-aller-freundschaft ) sowie auf MDR Youtube und in den Mediatheken des Ersten und des MDR zu sehen sein. Wie die TV-Serie wird auch ihr Web-Ableger von der Saxonia Media produziert.Zuvor hatte der MDR bereits beim Dresdener "Tatort" mit der Web-Miniserie "Lammerts Leichen" rund um den von Peter Trabner gespielten Pathologen ein ähnliches Unterfangen gestartet.

