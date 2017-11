ARD vergibt mehr Aufträge an unabhängige Produzenten

Großansicht Karola Wille, ARD-Vorsitzende (Bild: MDR/Martin Jehnichen) Karola Wille, ARD-Vorsitzende (Bild: MDR/Martin Jehnichen)

Das Volumen aller Auftrags-, Ko-, Misch- und Lizenzproduktionen der ARD -Rundfunkanstalten und der Degeto im vergangenen Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen; der Anteil der an unabhängige Produzenten vergebenen Produktionen ist leicht gestiegen.Das geht aus dem dritten Produzentenbericht hervor, der heute anlässlich der Hauptversammlung der Intendantinnen und Intendanten und der Gremienvorsitzendenkonferenz vorgestellt wurde. Demnach hätten Einmaleffekte und natürliche Schwankungen im Mehrjahresvergleich dazu geführt, dass das Gesamtvolumen im Vergleich zu 2015 von 755,6 auf 718,55 Mio. Euro zurückgegangen ist.Der Anteil der an unabhängige Produzenten vergebenen Aufträge ist von 72,6 auf 73,3 Prozent leicht angestiegen. Unter den Landesrundfunkanstalten hat Radio Bremen , wo Bremedia einen Großteil der Auftragsproduktionen realisiert, mit 6,7 Prozent den geringsten Anteil an unabhängige Produzenten vergeben, beim Hessischen Rundfunk waren es 100 Prozent.Die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Karola Wille erklärte bei der Vorstellung des Produzentenberichts 2016, dass Transparenz dabei sehr wichtig sei und das Zahlenwerk Schritt für Schritt weiterentwickelt werden solle: "Geplant ist, auch Online-Produktionen auszuweisen. Die ARD und die Degeto sind zusammen der größte und wichtigste Auftraggeber der deutschen Film- und Fernsehproduktionswirtschaft. Wir erhalten die Vielfalt der Branche und fördern sie weiterhin."Der ARD-Produzentenbericht 2016 zum Download

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen