ARD vergibt erstmals Programmprämien

Leistungsprämien in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro werden heute Abend in Düsseldorf an Produzentinnen und Produzenten besonders erfolgreicher ARD -Produktionen in sieben Genres vom Kinderfilm bis zur Serie vergeben. Nach Angaben der ARD ist dieses Leistungsmodell Teil der ARD-Selbstverpflichtung Eckpunkte 2.0, die Anfang 2016 mit der Produzentenallianz abgeschlossen worden war ( wir berichteten ).Bei der Bewertung der Produktionen wurden deren Auszeichnungen sowie die Zahl der Ausstrahlungen in der ARD-Senderfamilie herangezogen und in ein Punktesystem umgerechnet. Die Auftragsproduzenten der jeweils zehn ersten Produktionen eines Genres erhalten eine Prämie in Form von zweckgebundenen Entwicklungsverträgen für ein neues Projekt in der ARD; insgesamt werden also 70 Produktionen ausgezeichnet."Das Leistungsmodell zielt darauf ab, Produzenten dabei zu unterstützen, noch mehr innovative und wettbewerbsfähige Qualitätsproduktionen für die ARD zu entwickeln. Mit der ARD-Programmprämie haben wir ein neues Modell für eine besondere Würdigung von öffentlich-rechtlicher Programmqualität etabliert. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten herzlich und freue mich auf spannende, zukunftsweisende neue Produktionen, die nun mit Hilfe der ARD-Programmprämie angeschoben werden", erklärte die ARD-Vorsitzende und Filmintendantin Karola Wille.Für die Laufzeit des Eckpunktepapers bis 2020 will die ARD nach eigenen Angaben im Rahmen der Programmprämie insgesamt rund 13 Mio. Euro zur Verfügung stellen, die über den von der KEF bewilligten Mehrbedarf für die Eckpunkte 2.0 gedeckt sind.Die ausgezeichneten Produktionen im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

