Apple und Amazon steigen in Bieterwettstreit um Bond-Rechte ein

Neben Sony Fox und Warner sind nun auch Apple und Amazon in den Bieterwettstreit um die Distributionsrechte am 25. "Bond", für den Daniel Craig seine Mitwirkung Mitte August zugesagt hatte ( wir berichteten ), eingestiegen. Das berichtet der "Hollywood Reporter". Die Verhandlungen waren nötig geworden, nachdem der über vier Filme abgeschlossene Vertrag zwischen MGM und Sony mit "Spectre" ausgelaufen war. Der 25. "Bond" soll am 8. November 2019 in die Kinos kommen; ein Regisseur wird noch gesucht.Während Warner und Sony dem Vernehmen nach aktuell die besten Gebote abgegeben haben, lässt der Einstieg von Apple und Amazon in die Verhandlungen vermuten, dass es dabei um mehr als nur die Filmrechte gehen könnte - für den richtigen Preis sei sogar denkbar, dass MGM das gesamte "Bond"-Franchise verkaufe oder zumindest sublizenziere. Der "Hollywood Repoter" will auch erfahren haben, dass die ehemaligen Sony-Pictures-Television-Manager Zack Van Amburg und Jamie Erlicht, die bei Apple seit Juni die Videoinhalte verantworten ( wir berichteten ) einen größeren Rechtedeal oder gar die Komplettübernahme des Franchises beabsichtigen, um dessen bisher brach liegendes TV-Potenzial besser auszuschöpfen.Andererseits, so der "Hollywood Reporter", gelten die "Bond"-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson eher als traditionell und haben weiter die Kinoauswertung im Fokus.

