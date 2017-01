Apple steigt in Film- und TV-Produktion ein

Apple will künftig auf Apple Music nicht nur Videoinhalte wie Konzertmitschnitte, sondern eigenproduzierte TV-Serien und Kinofilme zeigen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Demnach soll zunächst mit TV-Serien vergleichbar zu HBOs "Westworld" und Netflix' "Stranger Things" begonnen werden, Kinofilme sollen folgen. Mit Produzenten sei in den vergangenen Monaten schon über den Erwerb von Produktionsrechten gesprochen worden, heißt es im "Wall Street Journal". Bis Ende 2017 sollen die ersten Formate an den Start gebracht werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

