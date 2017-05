Antonio Banderas fährt Lamborghini

Großansicht Hauptdarsteller in einem Biopic über Ferruccio Lamborghini: Antonio Banderas (Bild: Kurt Krieger) Hauptdarsteller in einem Biopic über Ferruccio Lamborghini: Antonio Banderas (Bild: Kurt Krieger)

Großansicht Alec Baldwin spielt Enzo Ferrari (Bild: Kurt Krieger) Alec Baldwin spielt Enzo Ferrari (Bild: Kurt Krieger)

Die von Andrea Iervolino und Monika Bacardi geleitete Ambi Group hat sich die Rechte an der Biografie "Ferruccio Lamborghini. La Storia Ufficiale", die Tonino Lamborghini, der Sohn der Automobilherstellerlegende, geschrieben hat, gesichert und wird sie mit Antonio Banderas in der Hauptrolle verfilmen. Wie "Screen International" berichtet, wird außerdem Alec Baldwin die Rolle von Lamborghinis Konkurrenten Enzo Ferrari übernehmen. Das Drehbuch stammt von Bobby Moresco "Wir können uns keine Darsteller vorstellen, die besser dafür geeignet wären, die Rollen von Ferruccio Lamborghini und Enzo Ferrari zu übernehmen, als die vielseitigen Hauptdarsteller Antonio Banderas und Alec Baldwin. Die Geschichte von Lamborghini ist nicht nur eine Geschichte über Autos, gegenseitiges Miteinander und bemerkenswerte Karrieren. Es gibt auch ein besonders faszinierendes, wenn auch weniger bekanntes Privatleben von Lamborghini und eine wunderbare Liebesgeschichte. Es wird Spaß machen, zu sehen, wie Antonio sie zum Leben erweckt", erklärt Monika Bacardi.Buchautor Tonino Lamborghini betont: "Mein Buch 'Ferruccio Lamborghini. La Storia Ufficiale' ist der einzige Text, der respektvoll mit dem Leben meines Vaters umgeht, wohingegen es zahlreiche Legenden und Anekdoten gibt, die Leute geschrieben oder erzählt haben, um kurz im Rampenlicht zu stehen. Ich glaube fest daran, dass diese Film die große Menschlichkeit von Ferruccio in Bilder und Worte umsetzen und einem weltweiten Publikum die Persönlichkeit meines Vaters näher bringen kann: eines Mannes, voll von Energie, Charisma und Leidenschaft."Ambi Distribution, der Weltvertrieb der Ambi Group, wird das Projekt auf dem Filmmarkt in Cannes anbieten.

Quelle: Blickpunkt:Film

