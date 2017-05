Anne Feret leitet Postproduktions-Unit von Eclair

Die Ymagis-Gruppe hat Anne Feret zur Vizepräsidentin für ihr Postproduktionsgeschäft in Europa ernannt. Damit ist das Management der Ymagis-Tochter Eclair nun komplett. Feret, die über langjährige Erfahrung im Kino- und TV-Sektor verfügt und zuletzt als Vizepräsidentin der Kinofilmsparte von Banijay Rights fungierte, wird direkt an Christophe Lacroix, SVP von Eclair, berichten."Wir freuen uns sehr darauf, mit Anne Feret zusammenzuarbeiten", so Lacroix. "Dank der Expertise, die sich sich in ihrer bisherigen Karriere erarbeitet hat und ihrem großartigen Lebenslauf, werden wir unsere Postproduktionsservices einen Schub verleihen können." Mit der Verpflichtung von Feret sei nun auch das neue Management-Team von Eclair komplett. Feret selbst bezeichnet ihren beruflichen Schritt als "Start in ein neues Abenteuer" in einem sich "rapide verändernden und innovationsgetriebenen Sektor."

