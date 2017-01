Annapurna Pictures steigt ins Verleihgeschäft ein

Neben der Produktion und Finanzierung von Filmen will die von Megan Ellison gegründete Annapurna Pictures künftig auch als Verleih tätig werden. Geleitet wird die Verleihabteilung bei Annapurna Pictures von Marc Weinstock, der kürzlich als President zu dem Unternehmen gestoßen war. Zur Führungsriege gehörten außerdem David Kaminow (President of Marketing) und Erik Lomis (President of Distribution).Erstes Projekt im Verleih von Annapurna Pictures wird Kathryn Bigelows Film über die Rassenunruhen in Detroit im Jahr 1967 sein, der am 4. August in die Kinos kommen wird. Megan Ellison produziert den Film zusammen mit Bigelow, Matthew Budman Mark Boal , der auch das Drehbuch geschrieben hat, und Colin Wilson In den vergangenen fünf Jahren waren Produktionen von Annapurna Pictures 31 Mal für einen Oscar nominiert gewesen. Zu den Produktionen des Unternehmens zählten u.a. "Zero Dark Thirty" , " Joy ", " The Master ", "Foxcatcher" und "American Hustle"

Quelle: Blickpunkt:Film

