Angelina Jolie geht für Kambodscha ins Oscarrennen

Großansicht Angelina Jolie (Bild: Kurt Krieger) Angelina Jolie (Bild: Kurt Krieger)

Als Schauspielerin hat Angelina Jolie für ihre Rolle in "Durchgeknallt - Girl, Interrupted" bereits den Oscar gewonnen und war für ihre Rolle in "Der fremde Sohn" ein weiteres Mal nominiert gewesen. Nun könnte ein Oscar für ihre Regiearbeit "First They Killed My Father" hinzu kommen, auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Aktuell wurde der auf den Memoiren der Schriftstellerin Loung Ung beruhende Film über eine Kindheit während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, der Anfang September auf dem Telluride Film Festival seine Weltpremiere gefeiert hatte, von Kambodscha für eine Oscarnominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film eingereicht."'First They Killed My Father' erkundet einen tragischen Abschnitt unserer Geschichte durch die Augen eines Kindes. Die Dialoge sind auf ein Minimum beschränkt, aber das passt gut zu der Geschichte, die über intensive Bilder erzählt wird. Die Mitglieder des Auswahlkomitees sind wie die Vertreter der Khmer halten den Film für läuternd, da er die Erinnerung an eine Zeit, die längst vergessen scheint, zurückbringt", begründet das Auswahlkomitee seine Entscheidung."Das ist großartig für alle, die mit dem Film zu tun haben. Mit einheimischen Künstlern zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte zu erzählen, war eine bewegende Erfahrung, die mich Demut gelehrt hat", erklärte Jolie, die neben der US-Staatsbürgerschaft auch noch die kambodschanische Staatsbürgerschaft besitzt und ein Kind aus dem südostasiatischen Land adoptiert hat."First The Killed My Father", der von Netflix finanziert und produziert wurde, läuft derzeit in allen großen Kinos Kambodschas.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlicht in der ersten Oktoberwoche eine Liste mit allen Filmen, die für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film eingereicht wurden; kurz vor Weihnachten folgt dann eine Shortlist mit Filmen. Die fünf nominierten Filme werden am 23. Januar 2018 bekannt gegeben. Die 90. Oscarverleihung findet am 4. März 2018 statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen