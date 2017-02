Andreas Prochaska inszeniert internationale Eventserie "Das Boot"

%Andreas Prochaska% wird die achtteilige Eventserie " Das Boot ", die Bavaria Fernsehproduktion Sky Deutschland und Sonar Entertainment derzeit entwickeln, inszenieren. Das teilt Sky Deutschland heute mit. Die Serie, die Mitte 2017 in Produktion gehen und im kommenden Jahr erstausgestrahlt werden soll, baut auf Lothar-Günther Buchheims Bestseller und Wolfgang Petersens aus dem Jahr 1981 auf. Die Handlung um eine deutsche U-Boot-Besatzung, die sich im Zweiten Weltkrieg auf der Fahrt durch feindliche Gewässer befindet, wird in der Serie um das Aufkommen der Resistance im Zielhafen von La Rochelle und die Kriegsführung der Alliierten zu Land und zu See erweitert.Genau das ist es, was Andreas Prochaska besonders reizt: "'Das Boot' ist ein Meilenstein in der Geschichte der Antikriegsfilme, es steht für Authentizität, Spannung, Drama, Emotion und Action. Die Serie geht einen Schritt weiter, kombiniert die klaustrophobische Atmosphäre des Bootes mit einem Handlungsstrang im Dunstkreis der Resistance, schafft damit auch starke Frauenfiguren und gibt mir als Regisseur die Möglichkeit dieses Erbe in die zeitgemäße Form seriellen Erzählens zu übertragen. Moritz Polter und Oliver Vogel , Executive Producer der Bavaria Fernsehproduktion, freuen sich, Prochaska als Regisseur gewonnen zu haben, denn: "Andreas Prochaska überzeugt mit seiner bildgewaltigen, authentischen und gleichzeitig modernen Erzählweise."Auch Marcus Ammon , Senior Vice President und Entertainment bei Sky Deutschland, ist froh, den bereits mit dem Deutschen Filmpreis, der Romy und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichneten Regisseur bei "Das Boot - Die Serie" am Bord zu haben: "Andreas Prochaska hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er durch seine Bildsprache ebenso mutig wie spannend erzählen kann. Genau das suchen wir für unsere Sky Original Productions."

