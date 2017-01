Andreas Dresen: "Ich habe 'Timm Thaler' heimlich unter der Bettdecke gelesen"

Großansicht Der aus Gera stammende renommierte und vielfach prämierte Filmemacher wurde für "Halt auf freier Strecke" und "Wolke 9" mit einer Regie-Lola ausgezeichnet. (Bild: Constantin/Gordon Mühle) Andreas Dresen am Set von "Timm Thaler" mit Justus von Dohnányi (Bild: Constantin/Gordon Mühle)

Großansicht Arved Friese als ?Tim Thaler? in der Modelleisenbahnlandschaft (Bild: Constantin/Gordon Mühle) Arved Friese als ?Tim Thaler? in der Modelleisenbahnlandschaft (Bild: Constantin/Gordon Mühle)

"Timm Thaler" war eins meiner liebsten Kinderbücher. Ich habe das Buch heimlich unter der Bettdecke mit Taschenlampe gelesen, weil ich es so spannend fand und mir auch die Botschaft gefallen hat, dass es wertvollere Dinge gibt als die, die käuflich sind. Das Buch ist damals in einer kleinen Paperback-Ausgabe auch in der DDR erschienen.Ich kannte die Serie damals nicht, obwohl ich durchaus Westfernsehen geguckt habe. Für unseren Film haben wir uns am Roman von James Krüss orientiert, der die Geschichte während der Weltwirtschaftskrise spielen lässt. Das verleiht ihr den Charakter eines zeitlosen Märchens und sie altert dadurch nicht so schnell. Über das Mobiltelefon von heute lachen wir ja morgen schon.Ich werde als Regisseur mit kleinen improvisierten Alltagsgeschichten identifiziert, aber ich habe auch schon immer andere Filme gemacht. " Als wir träumten " war z.B. ein historischer Film, eine durchaus aufwändige Produktion, ebenso wie "Whisky mit Wodka" . So war es nicht ganz neu für mich. Allerdings eine Produktion in diesem Umfanghabe ich auch noch nicht gestemmt und auch noch kein Märchen. Da ist ja das Schöne, dass man unabhängig von Historie eine Welt erschaffen, der Fantasie freien Lauf lassen kann, was eine Herausforderung ist, aber auch sehr viel Spaß macht, nicht nur mir, sondern auch dem Team.Am Anfang mussten wir uns natürlich erst mal kennen lernen und Vertrauen aufbauen. Wir haben uns bei allen wichtigen Schritten miteinander abgestimmt. Das war nicht anders als bei anderen kleineren Projekten. Es wurde kein Druck ausgeübt oder ähnliches. "Timm Thaler" ist der Film geworden, den ich machen wollte.Im Studio alles zu bauen, hätten wir uns nicht leisten können. Wir haben einen Kompromiss gesucht zwischen unseren Budgetmöglichkeiten und den Gegebenheiten vor Ort. Wir haben in Halle unsere Pferderennbahn gefunden und nach langem Suchen in Berlin die Drehorte für ein schönes Grand Hotel. Unser Ausstatter Uli Hanisch hat hierfür zwei Berliner Gerichtsgebäude so umgestaltet, dass alles so aussah wie wir es uns vorgestellt hatten.Sie war eine Erfindung von Drehbuchautor Alexander Adolph . Im Lauf der Produktionsvorbereitung wurde sie aber auch immer mehr zum Spiegelbild der Welt, in der unsere Geschichte spielt. Alexander hat Timms Weltreise aus dem Roman ja in eine Stadt übersetzt mit der Welt der Reichen, die über das Grand Hotel erzählt wird, der Welt der Armen, Timms Gasse, und dem Ort, an dem der Übergang zwischen den beiden Welten ermöglicht wird, der Rennbahn. Und über allem thront das Schloss des Baron.Das müssen sie die Schauspieler fragen. Aber ich glaube, jeder verbindet mit "Timm Thaler" Kindheitserinnerungen, sei es an das Buch oder die Serie. Das ganze Ensemble ist jedenfalls mit großer Spielfreude an die Arbeit gegangen.Man muss eine Form der Zusammenarbeit finden, die kindgerecht ist. Ich habe versucht, auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren und nicht als Fachidiot. Mit Arved Friese und Jule Hermann war es sehr unkompliziert. Sie hatten Humor, konnten Dinge reflektieren und haben tapfer über den langen Zeitraum mitgemacht. Es gibt fast keine Szene ohne Timm, deswegen haben wir mit einem Double und meist auch mit zwei Kameras gedreht. So wird die Arbeitsbelastung für die Kinder etwas weniger.Wir haben nicht mehr Material hergestellt, sondern nur in kürzerer Zeit. Mit Jörg Hauschild gehe ich das ganze Material durch und wir treffen die Entscheidungen gemeinsam, wie wir die Szenen aufbauen. Wir haben schon sehr viele Filme zusammen geschnitten und diese Art der Zusammenarbeit hat sich als die beste bewährt, dem Film die optimale Gestalt zu geben."Timm Thaler" ist ein aufwändiger Film mit entsprechender Endfertigung. Sie beinhaltete einige Trickelemente und Effekte und einen sehr aufwändigen Score. Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres waren wir damit fertig. Der Prozess im Vorfeld dauerte länger, wir haben einige Zeit am Drehbuch gearbeitet, die Finanzierung zusammen zu stellen, war sehr komplex. Endgültig festgezurrt war alles erst im Sommer vor dem Dreh. Alles in allem hat es etwa acht Jahre gedauert.Ich hätte es schön gefunden, wobei ich nicht weiß, ob die Berlinale "Timm Thaler" überhaupt hätte haben wollen. Der Film sollte ja ursprünglich unmittelbar vor Weihnachten anlaufen. Da zu dem Zeitpunkt aber auch eine konkurrierende US-Produktion angesetzt war, hat man den Termin verschoben auf die Winterferien.Bei den Zuschauerzahlen wage ich keine Prognose. Da haben sich schon viele geirrt. Aber da "Timm Thaler" ein aufwändiger Film ist, in dem viel Liebe steckt, wünsche ich mir natürlich schon, dass viele kommen!Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Aber wir müssten das passende Projekt finden. Und ich bleibe natürlich auch meinen anderen Partnern, mit denen ich bisher gearbeitet habe, treu.Da sie gerade fürs Fernsehen verfilmt wurde, ist der Kinofilm vom Tisch. Darüber war ich ja noch mit Bernd Eichinger im Gespräch gewesen.Ich bin mit Laila Stieler in der finalen Drehbucharbeit an einem Projekt, das wir zusammen mit Pandora Film realisieren wollen. Es geht um den 1998 viel zu früh verstorbenen ostdeutschen Rockpoeten, Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann, der eine sehr interessante Biografie hat. Wir müssen die Finanzierung noch auf die Beine stellen, sprechen u.a. mit verschiedenen Sendern der ARD und können hoffentlich in diesem Herbst drehen.Irgendwie geht es. Man muss gut planen. Die Filmarbeit darf jedenfalls nicht unter den ehrenamtlichen Tätigkeiten leiden. Ihr gehört meine ganze Liebe und Aufmerksamkeit.Im Gegensatz zu den Gremien ist die Opernregie ja eine künstlerische Arbeit, bei der ich auch sehr viel lerne und Dinge ausprobieren kann. Sie erlaubt eine andere Perspektive auf die Filmarbeit. Das werde ich gerne weiter machen.Das Gespräch führte Heike Angermaier

