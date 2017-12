"Amsterdam-Krimi"-Doppel im Dreh

Noch bis Ende Januar werden in Amsterdam zwei Krimis für eine neue Reihe im Rahmen der "DonnerstagsKrimis im Ersten" gedreht. Hannes Jaenicke spielt darin den verdeckten LKA-Ermittler Alex Pollack, der dem Drogenbaron Tom Fischer ( Sascha Alexander Gersak ) das Handwerk legen will. Unterstützt wird er dabei zu seiner Kollegin Katja Wolf ( Alice Dwyer ), die er zur verdeckten Ermittlerin ausgebildet hat und die zwischenzeitlich für ihn mehr ist als eine Kollegin. Weitere Rollen haben u.a. Fedja von Huet und Sven Gerhardt übernommen.In der ersten Folge mit dem Arbeitstitel "Doppelte Böden", bei der Michael Kreindl Regie führt, gelingt es Alex, Katja in den inneren Kreis der Amsterdamer Drogenmafia einzuschleusen. Nachdem Alex früher schon einmal kurz davor war, den Drogenbaron Tom Fischer zu überführen, dann aber gescheitert ist, wähnt er sich über Katja nun fast am Ziel. Doch eines Tages meldet sie sich nicht mehr und er folgt ihr nach Amsterdam, um dort festzustellen, dass sie Fischer bereits gefährlich nahe gekommen ist.Die zweite Folge "Labyrinth des Todes" (AT) inszeniert Peter Ladkani . In Amsterdam angekommen, muss Alex feststellen, dass Katja bei dem Drahtzieher der Drogengeschäfte, Koning ( Raymond Thiry ), der sie für seine Vertraute hält, festhängt. Außerdem wird Katja von der niederländischen Polizei der Morde an einem ihrer Kollegen sowie Konings Komplizen Driss (Edon Rizvanolli) und Fischer, verdächtigt. Alex setzt alles daran, Katja gemeinsam mit seinem niederländischen Kollegen Bram (Fedja van Huet) dort rauszuholen und Koning festzunehmen.Die "Amsterdam-Krimis", zu denen Peter Koller die Drehbücher geschrieben hat, werden von Zieglerfilm Köln (Produzentin: Barbara Thielen ) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Sascha Schwingel ) für Das Erste produziert. Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

