"American Idol" sorgt für Umsatz- und Gewinnrückgang bei RTL Group

Guillaume de Posch und Bert Habets, CEOs der RTL Group

Im Mai vergangenen Jahres war die letzte Staffel der US-Castingshow "American Idol" bei Fox ausgestrahlt worden. Das Ende der Show nannte die RTL Group jetzt als Hauptgrund, dass man bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal Einbußen im Vergleich zum Vorjahresquartal hatte hinnehmen müssen. So ging der Umsatz um 1,9 Prozent auf 1,405 Mrd. Euro zurück; höhere Erlöse der Mediengruppe RTL Deutschland , von M6 in Frankreich und aus dem Digitalgeschäft konnten das Fehlen von "American Idol" nicht vollständig kompensieren. Das Ebitda der RTL Group lag im ersten Quartal 2017 mit 264 Mio. Euro um 8,3 Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Hier schlugen sich rückläufige Zahlen von FremantleMedia und des mehrheitlich der M6-Gruppe gehörenden Fußballklubs Girondins Bordeaux nieder: Das Ebitda der M6-Gruppe lag mit 76 Mio. Euro um 15,6 Prozent unter dem des Vorjahresquartals, das von FremantleMedia ging aufgrund des Fehlens von "American Idol" um 31,6 Prozent auf 13 Mio. Euro zurück. Niedrigere Werbeumsätze sorgten bei RTL Nederland dafür, dass das Ebitda von drei auf eine Mio. Euro zurückging; bei der Mediengruppe RTL Deutschland blieb es mit 168 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals."Nach einem außergewöhnlich guten ersten Quartal 2016, in dem auch die Osterfeiertage lagen, sind wir im ersten Quartal 2017 zu einem normalen Geschäftsverlauf zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz sind wir auf einem hohen Level profitabel geblieben und werden weiterhin in den digitalen Bereich und Inhalte investieren", erklärten die RTL-Group-CEOs Guillaume de Posch und Bert Habets in einem gemeinsamen Statement.Die Finanzziele für das Gesamtjahr 2017 beließ die RTL Group unverändert. So rechnet man weiterhin mit einem Umsatzanstieg zwischen 2,5 und fünf Prozent sowie einem Ebitda auf Vorjahresniveau.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen