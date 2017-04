AMC will kräftig in europäische Kinos investieren

"Wir haben einen Kinobesuch in Europa einmal unter die Lupe genommen und denken, das könnte für die Kunden schon viel schöner sein, als es heute ist", erklärte Adam Aron, CEO und President des weltgrößten Kinobetreibers AMC Entertainment, im Rahmen eines Pressefrühstücks bei der Bekanntgabe des jüngsten Imax-Deals Aron kündigte daher an, man wolle in die Modernisierung der Kinos der kürzlich übernommenen Ketten Nordic Cinema Group sowie Odeon & UCI Cinemas "hunderte von Millionen Euro" stecken. Im Hinblick auf die Odeon-Kinos kündigte er an: "Das, wofür die Marke Odeon nach den nächsten 36 Monaten stehen wird, wird sich maßgeblich von dem unterscheiden, wofür sie gestanden hat, bevor wir sie übernommen haben." Preiserhöhungen müssen die Kinobesucher nach den Modernisierungsmaßnahmen laut Aron nicht oder maximal um ein bisschen mehr als einen Euro befürchten. In den US-Kinos der Kette sei dies nach Abschluss umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen auch nicht nötig gewesen. "Die Besucherzahl in den renovierten Kinos ist nach oben gegangen und die Preise sind im Wesentlichen stabil geblieben. Das war unsere Absicht", so Aron.Aron erklärte im Rahmen des Pressefrühstücks auch, man plane deutlich mehr große Premiumleinwände. "Vor einem Jahr hatten wir bei AMC 160 große Premiumleinwände. Ich habe die Hoffnung, dass es bis zu 600 werden können. Einige werden wir durch Wachstum, andere durch Akquisitionen hinzubekommen. Einer der Wege, um die Leute aus ihren Wohnungen zu bekommen ist, ihnen 60 Fuß große Leinwände anzubieten", so Aron.

Quelle: Blickpunkt:Film

