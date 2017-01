AMC expandiert weiter in Europa

Der weltgrößte Kinobetreiber setzt seine Expansion ungebremst fort: Nach der Übernahme von Odeon & UCI Cinemas und des US-Mitbewerbers Carmike steht nun die nächste große Akquise auf dem Plan. Wie AMC Entertainment mitteilt, hat man eine Einigung über den Kauf der Nordic Cinema Group für 929 Mio. Dollar getroffen. Im Rahmen des jüngsten Deals, der noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen steht, wird AMC die Gruppe mit Stammsitz in Stockholm vom Finanzunternehmen Bridgepoint und der schwedischen Mediengruppe Bonnier erwerben.Die Nordic Cinemas Group betreibt unter verschiedenen Marken Kinos in insgesamt sieben Ländern: Schweden (SF Bio), Finnland (Finnkino), Norwegen (SF Kino), Estland, Lettland und Litauen (Forum Cinemas). In Dänemark betreibt man eine Reihe angegliederter Häuser. Insgesamt befinden sich 68 Kinos mit zusammen 463 Leinwänden unter dem Dach der Nordic Cinema Group, daneben hält sie Minderheitsanteile (allerdings von jeweils nahezu 50 Prozent) an weiteren 50 Häusern mit 201 Leinwänden.Bereits jetzt betreibt AMC mehr als 900 Kinos und 10.000 Leinwände. Mit der jüngsten Akquise wird man weltweit in 15 Ländern aktiv sein, darunter über UCI natürlich auch in Deutschland."Zum dritten Mal innerhalb der vergangenen zwölf Monate haben wir eine signifikante Akquisition getätigt, die AMC eine weitere Möglichkeit bietet, unsere geografische Reichweite auszudehnen und AMC noch stärker als den unbestrittenen weltweiten Anführer im Kinogeschäft zu etablieren", erklärte Adam Aron, CEO und Präsident von AMC. Man betrachte Nordic als extrem gut geführtes Unternehmen mit einem modernen Kinopark und sei nicht zuletzt mit Blick auf das Wachstumspotenzial begeistert: Denn aktuell arbeite Nordic bereits an der Entwicklung bzw. Neugestaltung von zehn Kinos.

