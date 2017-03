AMC-Chef betrachtet Fensterverkürzungen als "große Chance"

Großansicht AMC zeigt sich offen für drastische Fensterverkürzungen - Kompensation vorausgesetzt (Bild: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images) AMC zeigt sich offen für drastische Fensterverkürzungen - Kompensation vorausgesetzt (Bild: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Adam Aron, CEO des weltweit größten Kinokonzerns AMC, hat sich in einem Gespräch mit Analysten klar für die Pläne großer Studios ausgesprochen, Kinofilme deutlich schneller als bislang in die Wohnzimmer der Konsumenten zu bringen - denn dies berge die Chance für AMC, seine Umsätze zu steigern. Aron verwies dabei auf eine Tatsache, die in der medialen Berichterstattung seiner Ansicht nach bislang untergegangen sei: Die Studios würden die Kinobetreiber als Ausgleich für deren Bereitschaft, an einem solchen Strategiewechsel mitzuwirken, an den Home-Entertainment-Erlösen beteiligen. ( Blickpunkt: Film hatte darauf bereits verwiesen "Andere haben das als großes, ja sogar massives Risiko dargestellt - wir sind überzeugt, dass es genau das Gegenteil ist", so Aron. AMC und andere Betreiber könnte demnach eine "stattliche Summe" zufließen - denn man könne sich über Umsätze freuen, ganz egal ob Konsumenten einen Film im Kino oder eben zuhause ansehen würden.Wann eine neue Auswertungsstrategie unter diesen Vorzeichen Wirklichkeit werden könnte, ist aus Sicht von Aron aber noch völlig offen. Demnach könne es eine Frage weniger Monate sein, er könne sich aber auch vorstellen, dass man in den kommenden 14 Monaten nicht mehr Fortschritt mache als in den vorangegangen 14 Monaten, seit man in ernsthafte Gespräche mit den Studios über neue Strategien eingetreten sei.Der Knackpunkt: Es müsse ein breiter Konsens erzielt werden, dies könne keine Angelegenheit zwischen lediglich einem Studio und einem Betreiber sein, so Aron. Der AMC-CEO nannte in dem Analystengespräch keine Details zu den diskutierten Modellen. Experten favorisieren angeblich einen Premium-VoD-Release von Filmen drei Wochen nach Kinostart. Der Preis für einen Abruf solle dann bei 50 Dollar liegen. Allerdings sind derartige Spekulationen insbesondere hinsichtlich des Preispunktes mit Vorsicht zu genießen. In der Vergangenheit haben derart teure Angebote offenbar kaum Konsumenten erreicht, auch wenn Studios keine Resultate diesbezüglicher Tests veröffentlichten.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen