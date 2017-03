Amazon verpflichtet "Moonlight"-Regisseur

Amazon plant, Colson Whiteheads preisgekröntes Drama "The Underground Railroad" als Serie zu verfilmen und hat sich dafür einen namhaften Regisseur verpflichtet: Barry Jenkins , dessen " Moonlight " mit dem Oscar ausgezeichnet worden war, wird nach eigenem Drehbuch inszenieren.Der mit dem National Book Award ausgezeichnete Roman spielt im 18. Jahrhundert im US-Bundesstaat Georgia. Die junge Sklavin Cora will von einer Plantage fliehen und entdeckt dabei eine unterirdische Bahnlinie, die Sklaven auf ihrer Flucht gen Norden nutzen."Es ist ein bahnbrechendes Werk, das der Geschichte unserer Nation Respekt zollt und dabei seine Form dazu benutzt, sie auf nachdenkliche und originäre Weise zu erforschen. Um den Einfluss und die Würde einer derartigen Geschichte zu bewahren, braucht es mutiges und innovatives Denken, und in Amazon haben wir einen Partner gefunden, dessen Verehrung für das Geschichtenerzählen und die Freiheit von Form und Gestalt sind völlig mit unserer Vision deckt", so Jenkins, der zusammen mit Brad Pitts Plan B mit seiner Firma Pastel als Executive Producer fungieren wird.Joe Lewis, Head of Comedy, Drama and VR bei Amazon Studios, ergänzt: "Colson Whiteheads Buch ist eine mitreißende, Charakter-basierte, Grenzen einreißende Geschichte. Dass Barry sie für die Amazon Studios zum Leben erweckt, ist äußerst spannend."

