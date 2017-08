Amazon Studios kauft neuen Film von "Ida"-Regisseur

Großansicht Pawel Pawlikowski inszenierte "Cold War" (Bild: Kurt Krieger) Pawel Pawlikowski inszenierte "Cold War" (Bild: Kurt Krieger)

Amazon Studios hat sich die Rechte an "Cold War" gesichert. Die neue Regiearbeit von Oscar-Gewinner Pawel Pawlikowski (" Ida ") wurde zum ersten Mal im Rahmen der Berlinale zum Kauf angeboten. "Cold War" spielt in den Fünzigerjahren in Polen, Berlin, Jugoslawien und Paris, zu einer Zeit, in der es immer wieder Zusammenstöße von demokratisch und kommunistisch geführten Ländern gegeben hat. Pavlovski inszenierte den Film nach eigenem Drehbuch.Bislang hatte Amazon Studios seine Kinofilm wie " Manchester by the Sea " oder " The Salesman " in Zusammenarbeit mit unabhängigen Verleihern in die US-Kinos gebracht. Mit Woody Allens "Wonder Wheel" wird sich dies ändern: Hier tritt Amazon in den USA zum ersten Mal auch als Kinoverleih in Erscheinung.

Quelle: Blickpunkt:Film

