Amazon-Kunden warten weiterhin auf "Rogue One"

Vor allem die Blu-rays zu "Rogue One: A Star Wars Story" erfreuen sich bei Amazon-Kunden großer Beliebtheit

Die Nachfrage nach "Rogue One: A Star Wars Story" bei Amazon ist nach wie vor ungebrochen hoch. Bei den Blu-ray-Vorbestellungen belegt das "Star Wars"-Spinoff mit einem Steelbook in limitierter Auflage und der Standardversion wie in der Vorwoche Platz eins und zwei. Ebenfalls wie in der Vorwoche hat es die drittmeisten Vorbestellungen für "Assassin's Creed" gegeben. Neu in die Top Ten der Amazon Pre-Order-Charts bei den Blu-rays schaffte es "Vaiana" auf der Neun.Bei den DVDs musste "Rogue One" die Spitzenposition abgeben, erfreut sich aber auf Platz zwei immer noch großer Nachfrage. Spitzenreiter ist jetzt die aus sechs DVDs bestehende Box der 13. Staffel von " NCIS ", die in der Vorwoche noch auf Platz vier zu finden gewesen war. Platz drei belegt auch hier unverändert "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Einziger Neueinsteiger in der Top Ten ist die aus ebenfalls sechs DVDs bestehende Box der sechsten Staffel von " Hawaii Five-0 ".

Quelle: Blickpunkt:Film

