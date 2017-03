Alpenländischer Hochschulen-Bund

Großansicht Lotte Gibitz (Zelig), Renate Ranzi (IDM), Danny Krausz (Dor Film, Filmakademie Wien), Ulrich Limmer (Collina Film, HFF), Christiana Wertz (IDM), Heidi Gronauer (Zelig), Filippo Bonacci (Zürcher Hochschule der Künste), Monika Wöhrl (HFF) (Bild: IDM) Lotte Gibitz (Zelig), Renate Ranzi (IDM), Danny Krausz (Dor Film, Filmakademie Wien), Ulrich Limmer (Collina Film, HFF), Christiana Wertz (IDM), Heidi Gronauer (Zelig), Filippo Bonacci (Zürcher Hochschule der Künste), Monika Wöhrl (HFF) (Bild: IDM)

Die Bozener Dokumentarfilmschule Zelig ist Gastgeber der dritten Ausgabe der Alpenländischen Produktionsworkshops (20. bis 26. März) für angehende Produzenten und Filmstudenten der bekanntesten Filmhochschulen in der Schweiz, in Österreich, Südtirol und Bayern.Auf Initiative der der Südtiroler Filmförderung IDM vereinbarte die Zelig 2015 gemeinsam mit der HFF München , der Akademie des österreichischen Films sowie der ZHdK - Zürcher Hochschule der Künste das länderübergreifende Projekt für den Filmnachwuchs der beteiligten Hochschulen.Ziel des fünftätigen Intensiv-Seminars ist es, das Kennenlernen und die Kooperation zwischen Produzenten aus den Ländern im Alpenbogen zu fördern und ein länderübergreifendes Netzwerk aufzubauen. Die Themenschwerpunkte sind die Vermittlung der aktuellen Produktions-, Förder- und Vertriebssysteme in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien/Südtirol, die Präsentation von und Auseinandersetzung mit Koproduktion-Case Studies aus den einzelnen Ländern und der Austausch zwischen etablierten und angehenden Produzenten.In diesem Jahr nehmen 16 Filmstudenten und Jungproduzenten an dem Workshop teil.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen