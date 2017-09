Alice Brauner mit erstem High-End-Serienprojekt

Die Berliner CCC Filmkunst MZ-Film aus München und ZDF Enterprises machen gemeinsame Seriensache und arbeiten an der Verfilmung der erfolgreichen Thriller-Reihe "Final Cut" von Veit Etzold. Die Entwicklung der High-End-Serie sieht zunächst eine Pilotfolge vor und die Outlines für weitere fünf Folgen.Als Drehbuchautor wurde Uwe Janson engagiert, er wird später auch Regie führen. Produzenten von "Final Cut" sind Alice Brauner und ihr Mann Michael Zechbauer mit seiner MZ-Film. Als Kameramann ist Dominik Berg vorgesehen. Die Hauptrollen sollen mit Carolina Vera Pasquale Aleardi und Dietrich Hollinderbäumer besetzt werden.Hauptfigur von Veit Etzolds Büchern ist die Hauptkommissarin Clara Vidalis, Expertin für Pathopsychologie am LKA Berlin. Mit ihrer Abteilung hetzt sie einem Killer hinterher, der sich Der Namenlose nennt, und ganz Berlin in Angst und Schrecken versetzt. Er legt der Polizei eine falsche Fährte nach der anderen, im Laufe der Ermittlungen wird Clara Vidalis bewusst, dass er es auf ein Duell mit ihr abgesehen hat."Seit Jahren", so Produzentin Brauner, beschäftige man sich "mit der Umsetzung dieser brillant konzipierten, vielschichtigen Thriller-Reihe". Sie spricht von einem "spannenden Weg" und lobt "Risikobereitschaft und Mut" von ZDF Enterprises, diesen Weg gemeinsam zu gehen. "Wir werden alles dafür tun, die filmische Umsetzung so zu realisieren, dass diese, was Qualität und Production Value betrifft, auch international erfolgreich bestehen kann," ergänzt Michael Zechbauer. "Die Buchvorlage ist so außergewöhnlich, dass man damit tatsächlich eine neuartige High-End-Serie schaffen kann," ZDFE-Chef Alexander Coridaß seine Freude über die Zusammenarbeit mit dem "renommierten Team von Produzenten, Autoren und Schauspielern".

