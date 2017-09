AG Verleih findet neuen Geschäftsführer

Die AG Verleih , der Verband der unabhängigen Filmverleiher und die nach Anzahl der Mitglieder größte Verleiher-Vertretung Deutschlands, hat einen neuen Geschäftsführer gefunden. Michael Schmetz hatte den Posten nach rund einjähriger Tätigkeit im September vergangenen Jahres im Einvernehmen mit dem Verband abgegeben, zwischenzeitlich waren die Vorstände Torsten Frehse Neue Visionen ) und Björn Hoffmann Pandora ) als kommissarische Geschäftsführer tätig.Wie die AG Verleih nun bekannt gab, hat Leopold Grün bereits zum 1. September seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer aufgenommen. Grün ist diplomierter Medienberater und Filmemacher, zu seinen Werken zählen unter anderem die erfolgreichen Dokumentarfilme " Der Rote Elvis " und " Am Ende der Milchstraße ", der 2014 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Zudem war er viele Jahre im Bereich Medienbildung tätig."Ich freue mich auf die neue filmpolitische Herausforderung, denn ich will dazu beitragen, dass die filmische und künstlerische Vielfalt im Kino gestärkt wird. Ungleiche Bedingungen in den Fördersystemen gilt es zu beseitigen, um Gerechtigkeit herzustellen und dem Arthouse-Kino die Beachtung zu schenken, die es verdient. Ich werde mit den Vertretern der Gremien, Kinos, Produzenten und den Kreativen in einen Austausch treten, um so nach neuen Möglichkeiten zu suchen, diese Ziele zu erreichen und somit die Interessen aller Mitglieder der AG Verleih zu vertreten", skizziert Grün seinen künftigen Aufgabenbereich.Der Verband freut sich laut einer Pressemitteilung "sehr, dass mit Leopold Grün ein kreativer und branchenerfahrener Kollege ab sofort die Belange der Filmkunstverleiher vertritt".

