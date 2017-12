AFI wählt die besten Filme des Jahres

Großansicht "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" zählt für das AFI zu den 10 besten Filmen des Jahres (Bild: Fox) "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" zählt für das AFI zu den 10 besten Filmen des Jahres (Bild: Fox)

Das American Film Institute hat seine zehn besten Filme und zehn besten TV-Programme des Jahres gewählt. Mit den AFI Awards feiert die Organisation die kulturell und künstlerisch hochwertigsten Produktionen des sich zu Ende neigenden Jahres. Der Preis gilt stets für das gesamte Team der jeweiligen Produktionen.Zu den zehn ausgewählten Filmen gehören: , " Die Verlegerin ", "Shape of Water" und "Wonder Woman" Die zehn besten TV-Programme sind:"Feud: Bette and Joan""The Good Place""The Handmaid's Tale""Master of None""Stranger Things 2"Der AFI Special Award geht an "The Vietman War". Die Feierlichkeiten finden am 5. Januar 2018 statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen