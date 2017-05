Adam Crozier verlässt ITV

Adam Crozier, CEO von ITV, größter privater Free-TV-Sender Großbritanniens, verlässt das Unternehmen. Crozier war 2010 zu ITV gekommen und hatte das Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen geführt. Spiegelbild hierfür ist auch die Entwicklung des Aktienkurses: hatte er bei Croziers Amtsantritt noch bei 56 Pence gelegen, betrug er 2016 bereits 206,4 Pence. Im Rahmen eines Fünf-Jahres-Planes war es Crozier auch gelungen, das Unternehmen weniger abhängig von Werbeeinnahmen zu machen und für Wachstum beim Produktionsarm ITV Studios zu sorgen."Es war ein absolutes Privileg, die ITV in den vergangenen sieben Jahren durch diesen Wandlungsprozess zu führen, und ich werde diese großartige Arbeit und die Leute hier vermissen. Nachdem ich aber jetzt 21 Jahre in Führungspositionen bei vier Firmen aus sehr unterschiedlichen Branchen verbracht habe, habe ich jetzt das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist für die nächste Phase meiner Karriere und mir eine Reihe von Funktionen in kleineren Kapitalgesellschaften und im privaten Sektor aufzubauen", erklärt Crozier zu seinem Abschied.ITV, Heimat von Serien und Formaten wie "Downton Abbey" "Broadchurch" und "Britain's Got Talent", wird vorübergehend von Ian Griffiths in der neu geschaffenen Funktion des COO und Group Finance Director sowie ITV-Chairman Peter Bazalgette geleitet, bis ein Nachfolger für Crozier gefunden ist.

Quelle: Blickpunkt:Film

