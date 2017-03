Acht Kontrolleure für Bellut

Zum ersten Mal kam heute der novellierte ZDF -Staatsvertrag bei der Wahl des Verwaltungsrats durch den Fernsehrat zum Tragen. So galt es, die Anzahl der "staatsnahen" Mitglieder auf maximal ein Drittel zu begrenzen. Die Wahl erfolgte erstmals öffentlich.Gewählt wurden Gabriele Beibst, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rektorin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung, Reinhard Göhner, Rechtsanwalt und ehemaliger Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Peter Heesen, Gymnasiallehrer im Ruhestand und Ehrenvorsitzender des dbb - beamtenbund und tarifunion, Michael Sommer, undesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes a. D., Martin Stadelmaier, ehemaliger Chef der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz, Barbara Thomaß, Professorin für Mediensysteme im internationalen Vergleich an der Ruhr-Universität Bochum und Birgitta Wolff, Wirtschaftswissenschaftlerin und Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main.Zusätzlich zu den acht vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern gehören dem Verwaltungsrat auch vier Vertreter der Länder an, die von den Ministerpräsidenten gemeinsam berufen werden. Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten vor allem in Haushaltsfragen. Bestimmte Vertragsabschlüsse durch den Intendanten erfordern die Zustimmung des Gremiums. Der Verwaltungsrat beruft außerdem im Einvernehmen mit dem Intendanten und auf dessen Vorschlag den Programmdirektor, den Chefredakteur und den Verwaltungsdirektor.

