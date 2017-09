Acht Kandidaten für Michel Filmpreis

Großansicht Filmfest-Hamburg-Leiter Albert Wiederspiel hatte das Michel Kinder und Jugendfilmfest 2003 ins Leben gerufen (Bild: Filmfest Hamburg / Wolfgang Schildt) Filmfest-Hamburg-Leiter Albert Wiederspiel hatte das Michel Kinder und Jugendfilmfest 2003 ins Leben gerufen (Bild: Filmfest Hamburg / Wolfgang Schildt)

Acht Filme konkurrieren in diesem Jahr um den mit 5.000 Euro dotierten Michel Filmpreis, der am 14. Oktober zum Abschluss des 15. Michel Kinder und Jugend Filmfest von einer Kinderjury verliehen wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 durch den Leiter des Filmfest Hamburg Albert Wiederspiel , ist das Michel Kinder und Jugend Filmfest auf dem Filmfest Hamburg eine feste Programmsektion."Kino ist gemeinsames Erleben: In Zeiten, in denen der Computer bei Kindern immer mehr Raum einnimmt und zunehmend auch für ihr Sozialleben zur Gefahr wird, möchten wir eine starke Alternative bieten und beim Michel unvergessliche erste Kinoerlebnisse gemeinsam mit anderen ermöglichen. Wir wollen dem jungen Publikum zeigen, dass Kino mehr ist als Walt Disney und Hollywood. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, über den eigenen Tellerrand der vertrauten Realitäten, geprägt durch deutsche oder amerikanische Produktionen, hinauszublicken und andere Kulturen kennenzulernen."Die für den Michel Filmpreis nominierten Filme im Überblick: "Die Pfefferkörner" (Regie: Daniel Drechsel-Grau Kurzfilmreihe "Reihe für Minis"Jeder der Filme wird von ausgewählten Kinder- und JugendmoderatorInnen vorgestellt, die dann auch die anschließenden Publikumsgespräche leiten.Neben dem Filmprogramm bietet das Michel Kinder und Jugend Filmfest u.a. Workshops für Kinder und Jugendliche, vier moderierte Schulsondervorstellungen sowie eine einstündige Podiumsdiskussion über den sinnvollen Einsatz von Medien in Kitas an.Weitere Informationen unter www.michel-kinderfilmfest.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen