Academy legt weitere Oscartermine fest

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die Termine für die Oscarverleihungen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 bekannt gegeben. Sie finden jeweils am letzten Sonntag im Februar, also am 24. Februar 2019, am 23. Februar 2020 und am 28. Februar 2021, statt.Im kommenden Jahr werden die Oscars zum 90. Mal verliehen. Um eine Überschneidung mit den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang, die am 25. Februar zu Ende gehen, zu vermeiden, findet die Oscarverleihung 2018 erst am 4. März statt. Die Nominierungen für die 90. Academy Awards werden am 23. Januar 2018 bekannt gegeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

