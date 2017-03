Academy hält PwC die Treue

PricewaterhouseCoopers wird auch weiterhin für den Ablauf Preisvergabe bei der Oscarverleihung verantwortlich sein. Das hat das Board of Governors der Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt beschlossen. Bei der Oscarverleihung in diesem Jahr war den Präsentatoren des Gewinners in der Kategorie Bester Film, Warren Beatty und Faye Dunaway , der falsche Umschlag überreicht worden, so dass zunächst "La La Land" als Gewinner verkündet worden war. "La La Land"-Produzent Fred Berger löste den Irrtum noch auf der Bühne auf und verkündete den wahren Gewinner, " Moonlight ". PwC hatte für diese Panne die volle Verantwortung übernommen ( wir berichteten ).In einem Memorandum, im Rahmen der Sitzung des Board of Governors verlesen wurde, erklärte Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs , dass man zwar der Meinung sei, dieser Fehler sei nicht akzeptierbar. In Anbetracht der kompletten Geschäftsbeziehung zu PwC, die auch die Prüfung der Academy-Abschlüsse und Steuerberatertätigkeiten umfasst, sei man aber zu dem Entschluss gekommen, dass das Unternehmen weiter in Verantwortung für den Ablauf der Preisvergabe übernehmen soll.Allerdings werde man einige Vorsichtsmaßnahmen treffen. So soll künftig ein mit dem Abstimmungsprozess vertrauter Vertreter von PwC zusammen mit dem Regisseur der Oscarverleihung in der Regie sitzen. Darüber hinaus werden mobile Endgeräte jeglicher Art hinter der Bühne künftig verboten sein. PwC-Mitarbeiter Brian Cullinan, der den falschen Umschlag überreicht hatte, war vor seinem folgenschweren Fehler durch Social-Media-Aktivitäten abgelenkt worden.

Quelle: Blickpunkt:Film

