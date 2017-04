Academy geht mit Dawn Hudson ins nächste Jahrzehnt

Großansicht Dawn Hudson (Bild: A.M.P.A.S.) Dawn Hudson (Bild: A.M.P.A.S.)

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat den Vertrag mit CEO Dawn Hudson bis Juni 2020 verlängert. Hudson hatte dieses Amt im Juni 2011 übernommen gehabt."Wir haben großes Vertrauen in Dawns Führungsqualitäten und unterstützen sie voll dabei, ein mehr als 350-köpfiges Team in unser neuntes Jahrzehnt zu führen. Wir sind begeistert darüber, dass Dawn die Ziele der Academy wie Globalisierung und Inklusion weiter verfolgen wird, und durch eine erfolgreiche Eröffnung eines noch nie da gewesenen Filmmuseums und die 90. Oscarverleihung im kommenden Jahr führen wird", erklärt Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs

Quelle: Blickpunkt:Film

