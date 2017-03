Academy engagiert Oscar-Produzenten erneut

Großansicht Michael DeLuca und Jennifer Todd sollen auch die 90. Oscarverleihung produzieren (Bild: www.oscar.go.com) Michael DeLuca und Jennifer Todd sollen auch die 90. Oscarverleihung produzieren (Bild: www.oscar.go.com)

Nachdem die Academy of Motion Picture Arts and Sciences - trotz der Oscar-Panne in diesem Jahr - auch im kommenden Jahr PricewaterhouseCoopers mit der Durchführung der Preisverleihung beauftragen wird ( wir berichteten ), haben die Oscar-Veranstalter ein weiteres Treuebekenntnis ausgesprochen. Wie der Filmnachrichtenblog "Deadline.com" berichtet, sollen Michael DeLuca und Jennifer Todd nach der 89. auch die 90. Verleihung der Academy Awards, die am 4. März stattfinden wird, produzieren. Auch Jimmy Kimmel will die Academy dem Bericht zufolge wieder als Moderator verpflichten. Entsprechende Verträge wurden jedoch noch nicht unterzeichnet.Für die 89. Oscarverleihung im Februar dieses hatte die Academy die Produzenten Anfang November 2016, den Moderator Anfang Dezember bekannt gegeben. Dass man sich jetzt offenbar so früh auf diese Personalien festgelegt hat, gibt den Produzenten die Möglichkeit, den 90. Oscar-Geburtstag als etwas ganz Besonderes zu feiern.

Quelle: Blickpunkt:Film

