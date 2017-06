A+E Networks übernimmt deutschen Ableger komplett

Großansicht Sean Cohan (Bild: A&E) Sean Cohan (Bild: A&E)

Zwölf Jahre lang bestand A+E Networks Germany als Joint Venture des amerikanischen Mutterkonzerns mit NBCUniversal International (NBCUI). Nun gehen die Unternehmen getrennte Wege, A+E Networks übernimmt den deutschen Ableger zu 100 Prozent. Sean Cohan, President International & Digital Media von A+E Networks, gab machte die Entscheidung heute publik, wobei der Vorgang noch der genehmigungsrechtlichen Zustimmung bedarf.A+E Networks Germany betreibt die Pay-Sender History und A&E in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, Luxemburg, Südtirol und Liechtenstein. Mit dieser Akquisition untermauere A+E Networks sein strategisches Ziel der Stärkung seiner Position als Mehrheitseigentümer im Rahmen der weltweit unterhaltenen Partnerschaften mit anderen TV-Netzwerken, teilte das Unternehmen mit."Auf die Erfolge, die wir seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit NBCUniversal International feiern konnten, sind wir ungemein stolz. Mit starken Marken wie HISTORY und A&E sowie der Unterstützung eines talentierten Teams vor Ort möchten wir darauf aufbauen. Wir werden weiterhin strategisch in lokale Programminhalte sowie neue lineare und digitale Dienste investieren. Auf einem der größten Medienmärkte der Welt wollen wir unsere Publikumszahlen weiter steigern", äußerte sich Sean Cohan zur weiteren Marschrichtung.

Quelle: Blickpunkt:Film

