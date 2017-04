800.000 Euro aus NRW für Langfilmdebüt von Studentenoscar-Gewinner Patrick Vollrath

Großansicht Studentenoscar-Gewinner Patrick Vollrath inszeniert sein Langfilmdebüt "7500" in den Kölner MMC Studios Studentenoscar-Gewinner Patrick Vollrath inszeniert sein Langfilmdebüt "7500" in den Kölner MMC Studios

Aus ihrer 160. Fördersitzung hat die Film- und Medienstiftung NRW heute vorab eine Förderung bekannt gegeben: Die Kölner augenschein filmproduktion erhält von Patrick Vollraths Flugzeug-Thriller "7500" 800.000 Euro. Vollrath, der für seinen an der Fimakademie Wien entstandenen Kurzfilm " Alles wird gut " 2015 mit dem Studentenoscar in Bronze ausgezeichnet worden war und im Jahr darauf für den Oscar nominiert wurde, gibt damit sein Langfilmdebüt."7500" (Anm. d. Red.: 7500 ist in der internationalen Luftfahrt der Emergency Code für eine Flugzeugentführung) spielt ausschließlich im Cockpit eines Airbus' A 319. Dort sieht sich der von Paul Dano gespielte Co-Pilot Tobias Ellis plötzlich mit einem 18-jährigen Entführer konfrontiert. Beide wollen einfach nur überleben und sind dafür aufeinander angewiesen.Die Dreharbeiten zu "7500", zu dem Patrick Vollrath auch das Drehbuch verfasst hat, finden in den Kölner MMC Studios statt.Die kompletten Ergebnisse der 160. Fördersitzung werden nach Angaben der Film- und Medienstiftung NRW in Kürze veröffentlicht.

