24 Bilder und justbridge feiern Meilenstein für "Feuerwehrmann Sam"

Als "Feuerwehrmann Sam" im vergangenen Jahr mit seinem ersten Leinwandabenteuer " Helden im Sturm " die Kinobühne betrat, sorgte er für eine echte Überraschung: Rund 200.000 Besucher wurden für den Film, der sich an jüngste Kinogänger richtet, in Deutschland und Österreich gezählt. Für die Fortsetzung " Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische! " agierten justbridge und 24 Bilder erneut gemeinsam - und können für den im Wege einer Alternative-Content-Auswertung in die Kinos gebrachten Film neun Wochen nach dem Start auf 300 deutschen und österreichischen Leinwänden eine wahre Erfolgsbilanz ziehen: In der noch laufenden Auswertung hat das Sequel das Ergebnis des Vorgängers bereits um mehr als 50 Prozent übertroffen - aktuell stehen bereits mehr als 300.000 Kinobesucher zu Buche, davon über 275.000 in Deutschland.Entsprechend erfreut zeigt sich Heiko Siewert , General Manager bei justbridge entertainment: "Mehr als 300.00 Zuschauer sind fantastisch und übertreffen abermals bei weitem unsere Erwartungen, die nach dem großen Erfolg von 'Helden im Sturm' schon entsprechend ambitioniert waren. Damit hat justbridge erneut einen grossen Beitrag zur weiteren Stärkung der Marke beigetragen!"Besonderer Dank von justbridge und Vertriebspartner 24 Bilder richtet sich dabei an die Kinos, die den Start nicht nur mit gelungenen Aktionen in vielen Häusern unterstützten, sondern den Film weiter einsetzen, vorwiegend natürlich am Wochenende. "Wir freuen uns im Rahmen der Kinoauswertung Teil dieses tollen Erfolgs zu sein und uns mit diesem einzigartigen Konzept der Herausbringung im Getümmel von Family-Content im Januar wacker geschlagen zu haben. Dies wäre aber ohne die hervorragende Unterstützung der Kinos und Kinoketten nicht möglich gewesen!", so René Krieger , Director of Sales bei 24 Bilder. Wesentlich für die gute Zusammenarbeit mit den Kinos sei dabei das frühzeitige Commitment gewesen, für diesen alternativen Content ein Kinofenster von über vier Monaten einzuräumen. So wird der Film auch über Ostern noch exklusiv auf der Leinwand zu sehen sein.

Quelle: Blickpunkt:Film

