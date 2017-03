23 Kandidaten für Deutschen Kamerapreis

Stefan Blau für "Dead Man Working" (HR /ARD Degeto)

Johannes Louis für "Berlin Metanoia"

Roland Stuprich für "When Demons Die"

David Wieching für "Neo Magazin Royale - Talk mit Anne Will" (ZDF)

Ralph Zeilinger für "Gibraltar - Im Dienst der Krone" (ZDF)

Alexander Griesser für "37 Grad: Die Reise meines Lebens - Ruby sucht nach ihrer Mutter" (ZDF)

Wolfgang Schick für "Weltreisen: Indonesien - Die Kinderjockeys von Sumba" (NDR)

Konrad Kirstein für "ZDF.reportage: Die Jetpiloten - Bundeswehrflieger im Prüfungsstress" (ZDF)

Chris Wright für "Fighter"

Anna Piltz für "Ab 18! - Coming Home" (ZDF)

Michael Bernshausen für "Characters on Skis - Freeride Ski Movie 2016"

Robert Morgenstern für "Wildes Neuseeland - Im Reich der Extreme, Teil 2" (BBC/NDR/ARTE)

Maximilian Pittner für "Urban Cowboiz"

Aus mehr als 400 Filmen und Dokumentationen hat die Jury des Deutschen Kamerapreises um ihren Vorsitzenden Adolf Winkelmann jetzt die 23 Nominierten ausgewählt, die sich Hoffnungen machen können, bei der Preisverleihung am 24. Juni in Köln ausgezeichnet zu werden. Vergeben wird der Deutsche Kamerapreis in insgesamt zehn Kategorien. Wechselkategorie ist in diesem Jahr erstmals Outdoor Film. Hier konnten erstmals in der Geschichte des Deutschen Kamerapreises Produktionen eingereicht werden, "die die Natur in all ihren Facetten in Szene setzt", so eine Pressemitteilung des beim Deutschen Kamerapreis federführenden WDR Die Nominierten im Überblick:Kinospielfilm (Kamera)

