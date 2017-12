21st Century Fox und Disney verhandeln wieder über Teilkauf

Die Verhandlungen zwischen Disne y und 21st Century Fox um den Kauf einiger Assets aus dem Murdoch -Universum gehen offenbar weiter. Dies vermeldete das "Wall Street Journal". Allerdings befindet sich mit Comcast derzeit noch ein Konkurrent im Rennen, der ebenfalls um weite Teile des Fox-Imperiums buhlt. Anfang November wurde bekannt, dass 21st Century Fox Überlegungen anstellt, seine TV-Produktion, die Kinostudios sowie auch die Anteile an Sky abzustoßen ( wir berichteten ), um sich nur mehr auf Nachrichten und Sport zu konzentrieren. Als potenzieller Käufer erschien Walt Disney auf dem Radar, die angeschobenen Verhandlungen kamen jedoch rasch ins Stocken. Nun sollen die beiden Parteien wieder am Tisch sitzen - allerdings trat mit Comcast, dem größten Kabelnetzbetreiber der USA, nun ein weiterer Interessent für die angeblich zum Kauf angebotenen Teile von 21st Century Fox auf. Laut Medienberichten will sich der Murdoch-Clan bis Ende des Jahres entscheiden, ob der geplante Teilverkauf umgesetzt wird.

