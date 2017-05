21 Prozent mehr Gewinn für Disneys Studiosparte

Großansicht Robert A. Iger, Chairman und CEO der Walt Disney Company Robert A. Iger, Chairman und CEO der Walt Disney Company

Mit einem Plus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielte Disneys Studiosparte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2016/17 die höchste Gewinnsteigerung aller Einheiten innerhalb des Konzerns. Wie aus den jetzt veröffentlichten Geschäftszahlen hervorgeht, lag der operative Gewinn von Disneys Studiosparte bei 656 Mio. Dollar; der Umsatz ging dagegen um ein Prozent auf 2,034 Mrd. Dollar zurück. Als Grund für die Gewinnsteigerung nennt Disney ein Wachstum bei den TV/SVoD-Erlösen, geringere Abschreibungen im Filmbereich sowie einen Anstieg der Home-Entertainment-Umsätze. Das Plus bei den Home-Entertainment-Erlösen sei durch einen höheren Durchschnittspreis infolge einer gestiegenen Anzahl neuer Blu-ray-Veröffentlichungen zurückzuführen, heißt es in der Bilanzmitteilung des Disney-Konzerns. Toptitel des zurückliegenden Quartals waren " Vaiana " und " Doctor Strange ". Im Kinofilmsegment machten sich vor allem niedrigere Marketingkosten und der Boxofficeerfolg von " Die Schöne und das Biest " positiv bemerkbar.Ebenfalls ein zweistelliges Plus beim operativen Gewinn erzielten Disneys Parks und Resorts; bei einem um neun Prozent höheren Quartalsumsatz von 4,299 Mrd. Dollar stieg der operative Gewinn um 20 Prozent auf 750 Mio. Dollar an. Als Grund hierfür nennt Disney die im dritten Quartal des vergangenen Fiskaljahres erfolgte Eröffnung des Resorts in Shanghai sowie ein Plus bei den Parks und Resorts in den USA.Disneys Media Networks steigerten ihren Quartalsumsatz um drei Prozent auf 5,946 Mrd. Dollar, der operative Gewinn lag mit 2,223 Mrd. Dollar allerdings um drei Prozent unter dem des Vorjahresquartals. Verantwortlich für den Gewinnrückgang war die Kabelsparte, deren operativer Gewinn mit 1,791 Mrd. Dollar ebenfalls um drei Prozent unter dem des Vorjahresquartals lag. Hier schlugen Kostensteigerungen für die Übertragungen der Collage Football Playoffs sowie der Spiele der NBA negativ zu Buche. Disneys Sendersparte steigerte ihren Quartalsgewinn hingegen um 14 Prozent auf 344 Mio. Dollar. Dieser Anstieg resultiert nach Konzernangaben aus höheren Erlösen aus dem Verkauf von Programmen wie "Iron Fist" und "How to Get Away with Murder" sowie niedrigeren Kosten für das Marketing der Primetimeprogramme.Insgesamt erzielte der Disney-Konzern im zurückliegenden Quartal einen Umsatz von 13,336 Mrd. Dollar und lag damit um drei Prozent über dem des Vorjahresquartals; der operative Gewinn stieg um fünf Prozent auf 3,996 Mrd. Dollar. Die durchschnittliche Umsatzprognose der Wall-Street-Analysten von 13,45 Mrd. Dollar wurde damit jedoch verfehlt. Robert A. Iger , Chairman und CEO der Walt Disney Company, war dennoch mit den Quartalszahlen zufrieden und kennt das Geheimnis des Erfolgs: "Unsere anhaltend starke Performance ist das direkte Ergebnis unserer bewährten Strategie, sich auf hervorragende Markeninhalte, innovative Technologien und weltweites Wachstum zu konzentrieren. Wir freuen uns über unsere Quartalsergebnisse und sind zuversichtlich, weiterhin langfristig Werthaltigkeit für unsere Aktionäre abliefern zu können."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen