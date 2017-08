2. AlpenDating beim Filmfestival Kitzbühel

Am kommenden Montag startet das 5. Filmfestival Kitzbühel . Beim AlpenDating, das zum zweiten Mal in diesem Rahmen stattfindet, stellen wieder aufstrebende Filmtalente ihre Projekte vor. Die Plattform soll der Vernetzung junger ausgewählter Filmschaffender aus den Regionen Bayern, Österreich, Schweiz und Südtirol dienen, um nachhaltig ein partnerschaftliches Filmemachen jenseits von Grenzen aufzubauen. Organisiert wird das Event von FFF Bayern IDM Südtirol Alto Adige , dem Österreichischen Filminstitut und der Zürcher Filmstiftung in Kooperation mit dem Festival. Aus Bayern sind die diesjährigen Teilnehmer Isabelle Bertolone (wirFILM), Alexander Krötsch (schöne neue film), Torben Maas (Filmschaft maas & füllmich), Christian Meinke (MFA+ Filmdistribution) und Felix von Poser (Amalia Film).Auf dem Programm stehen wieder das Speed-Dating, die Präsentation der Förderer, die Open-Air-Filmvorführung, ein Filmgespräch und ein Empfang mit weiteren Gästen des Festivals. Termin für das AlpenDating ist der 25. und 26. August. Alle Informationen sind hier zu finden: http://ffkb.at/alpendating/

Quelle: Blickpunkt:Film

