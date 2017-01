13thStreet mit bestem Serienstart aller Zeiten

Der NBC Universal -Sender 13th Street beendete den Mittwoch als erfolgreichster Pay-TV-Sender. Die ersten beiden Episoden der CBS-Serie "Bull" kamen beim Gesamtpublikum auf 140.000 bzw. 150.000 Zuschauer und erzielten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von jeweils 0,6 Prozent. Damit gelang 13th Street der erfolgreichste Serienstart aller Zeiten. Laut 13th Street ist "Bull" nach der 7. Staffel von "The Walking Dead" und der 6. von "Game of Thrones" der erfolgreichste Serienstart im Pay TV seit 2016.

Quelle: Blickpunkt:Film

